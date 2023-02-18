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بلينكن يلتقي نظيره الصيني لأول مرة منذ حادثة المنطاد

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
19 فبراير 2023 01:43

أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، السبت، نظيره الصيني وانغ يي أن حادث المنطاد الذي أسقطه الجيش الأميركي فوق أجواء الولايات المتحدة "يجب ألا يتكرر أبدا".
جاء ذلك خلال اجتماع بين الوزيرين على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، وفق ما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية.
وقال المصدر نفسه إن بلينكن حذر أيضا وانغ يي من "تداعيات وعواقب" ستطاول الصين إذا تبين أنها قدمت "دعما ماديا" إلى روسيا خلال الأزمة الأوكرانية.
ولقاء السبت هو أول مقابلة شخصية بين مسؤولين من البلدين منذ كشف منطاد صيني تقول الولايات المتحدة إنه جهاز تجسس وهو ما تنفيه الصين.
يأتي اللقاء في نفس اليوم الذي انتقد فيه وانج الولايات المتحدة، واصفا قرار الرئيس جو بايدن إسقاط المنطاد الصيني فوق المجال الجوي الأميركي وحالة التأهب القصوى بأنها "غير مفهومة وشبه هستيرية".
وأعربت الصين عن أسفها لما قالت إنه منطاد لرصد الأحوال الجوية انحرف عن مساره. ونفت أن يكون المنطاد مخصصا للمراقبة.

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المصدر: وكالات
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