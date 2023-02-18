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زلزال جديد يضرب تركيا

فريق إنقاذ يبحث في ركام مبنى دمره الزلزال في تركيا
19 فبراير 2023 00:26

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالاً بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر هز منطقة وسط تركيا السبت.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد بعد أي أنباء عن وقوع أضرار جراء الزلزال.

وتعرضت تركيا وسوريا يوم 6 فبراير الجاري لزلزال مدمر بلغت قوته 7,8 وأدى إلى مقتل أكثر من 45 ألف شخص وتدمير عشرات آلاف المباني والمنشآت.

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المصدر: وكالات
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