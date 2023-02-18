انتشال 3 أحياء في أنطاكيا بعد 296 ساعة على الزلزال

أنقرة (الاتحاد)

تمكن عمال الإنقاذ من انتشال 3 أشخاص أحياء من تحت أنقاض مبنى في مدينة أنطاكيا جنوبي تركيا بعد مرور 296 ساعة على الزلزال المدمر. وقال فريق الإنقاذ: إن عائلة سورية مكونة من 5 أشخاص كانت تحت الأنقاض وإن الأم والأب نجوا لكن الطفل توفي لاحقاً بسبب الجفاف، ولم تنج شقيقة أكبر ولا توأم للطفل.

وقال أتاي عثمانوف أحد أفراد فريق الإنقاذ: «سمعنا صرخات بينما كنا نحفر قبل ساعة، عندما نعثر على أحياء نشعر دائما بالسعادة».

وانتظرت 10 سيارات إسعاف في شارع مجاور تم غلقه أمام حركة المرور لتيسير عملية الإنقاذ. وطلب العمال الصمت التام وأن ينخفض الجميع أو يجلسوا بينما صعدت الفرق إلى أعلى حطام المبنى حيث تم العثور على الأسرة للاستماع إلى أي أصوات أخرى باستخدام كاشف إلكتروني. ومع استمرار جهود الإنقاذ، صرخ أحد العمال لدى الأنقاض «خذ نفساً عميقاً إذا كان بإمكانك سماع صوتي». وبعد ذلك أوقف العمال عمليات البحث عندما وصلت الحفارات وصعدت على الأنقاض لبدء إزالتها.

وبينما غادرت العديد من فرق الإنقاذ الدولية منطقة الزلزال الواسعة، واصلت فرق محلية البحث في حطام المباني المدمرة أمس، على أمل العثور على المزيد من الناجين الذين تحدوا الصعاب. ويقول الخبراء: إن معظم عمليات الإنقاذ تحدث في غضون 24 ساعة بعد الزلزال.