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«الأغذية العالمي»: العراقيل تبطئ إدخال المساعدات إلى شمال سوريا

«الأغذية العالمي»: العراقيل تبطئ إدخال المساعدات إلى شمال سوريا
19 فبراير 2023 03:05

جنيف (الاتحاد)

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أشار مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، أمس، إلى أنه لا يحصل على تيسيرات الدخول التي يحتاجها من السلطات في شمال غرب سوريا، مشيراً إلى أن العراقيل تبطئ المساعدات. وأضاف «لكن المشاكل التي نواجهها هي عمليات العبور إلى شمال غرب سوريا حيث لا تسمح لنا السلطات في المنطقة بالدخول الذي نحتاج إليه».
وأضاف «يعوق هذا عملياتنا، يجب إصلاح ذلك على الفور».
وأردف، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أن الحكومتين التركية والسورية تتعاونان على نحو جيد في جهود الإغاثة من الزلزال.
وذكر بيزلي أن «تدمير البنية التحتية والمباني الحيوية يعني أن الناجين سيحتاجون إلى مساعدة لشهور قادمة، لكن أموال البرنامج، الذي يقدم وجبات ساخنة وحصصاً غذائية منزلية، ستنفد في غضون 60 يوماً».
 وأردف «الوقت ينفد وأموالنا تنفد، عملياتنا تتكلف حوالي 50 مليون دولار شهرياً للإغاثة من الزلزال فحسب، وبالتالي إذا كانت أوروبا لا تريد موجة جديدة من اللاجئين، فنحن بحاجة إلى الدعم الذي ينقصنا».

ديفيد بيزلي
برنامج الأغذية العالمي
سوريا
الزلزال
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