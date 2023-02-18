الأحد 19 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

نقل جثامين 1590 سورياً قضوا بالزلزال من تركيا إلى بلادهم

نقل جثامين 1590 سورياً قضوا بالزلزال من تركيا إلى بلادهم
19 فبراير 2023 03:05

دمشق (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
متطوعو «جسور الخير» يجهزون 10 آلاف طرد غذائي
مدارس أم القيوين تشارك في «جسور الخير»

قالت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، إنه نُقِلت جثامين 1590 سورياً توفّوا جراء الزلزال من تركيا إلى بلادهم عبر معبر «باب الهوى» الحدودي بين البلدين. وأضافت أنه جرى تسليم الجثامين لأقاربهم في الجانب السوري من المعبر الحدودي، كما عبر أكثر من 6 آلاف سوري بعد الزلزال إلى الشمال السوري لدفن أقاربهم أو للبقاء لديهم بعد انهيار منازلهم. وتم تسجيل أكبر عدد من إجمالي القتلى في المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة شمال غرب سوريا. وعاد آلاف السوريين الذين لجؤوا إلى تركيا هرباً من الحرب في بلادهم إلى ديارهم في منطقة الحرب، مؤقتاً على الأقل.
إلى ذلك، عبر مسعفون وخبراء عن مخاوفهم من احتمال انتشار عدوى في المنطقة التي انهارت فيها آلاف المباني وتضررت البنية التحتية للصرف الصحي.
وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أمس، إنه على الرغم من الزيادة في حالات المرض المرتبطة بالمعدة والجهاز التنفسي العلوي إلا أن الأعداد لا تشكل تهديداً خطيراً على الصحة العامة، مضيفاً أنه تم اتخاذ إجراءات لمراقبة الأمراض المحتملة والوقاية منها.

وكالة الأناضول
تركيا
سوريا
الزلزال
آخر الأخبار
كامالا هاريس تلتقي ريشي سوناك
عربي ودولي
أميركا وبريطانيا: أزمة أوكرانيا «حرب عالمية»
18 فبراير 2023
برعاية رئيس الدولة.. مؤتمر الدفاع الدولي ينطلق اليوم
الإمارات
برعاية رئيس الدولة.. مؤتمر الدفاع الدولي ينطلق اليوم
اليوم 03:08
«آيدكس» و«نافدكس» 30 عاماً من الريادة العالمية في الصناعات الدفاعية
الإمارات
«آيدكس» و«نافدكس» 30 عاماً من الريادة العالمية في الصناعات الدفاعية
اليوم 03:07
مبارك الجابري يطلع على الاستعدادات النهائية (وام)
الإمارات
اللجنة العليا المنظمة لـ «آيدكس ونافدكس» تستعرض الاستعدادات النهائية
اليوم 03:07
نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين لـ«الاتحاد»: «آيدكس ونافدكس» يروجان للمنتج الصناعي الإماراتي عالمياً
الإمارات
نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين لـ«الاتحاد»: «آيدكس ونافدكس» يروجان للمنتج الصناعي الإماراتي عالمياً
اليوم 03:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©