نقل جثامين 1590 سورياً قضوا بالزلزال من تركيا إلى بلادهم

دمشق (الاتحاد)

قالت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، إنه نُقِلت جثامين 1590 سورياً توفّوا جراء الزلزال من تركيا إلى بلادهم عبر معبر «باب الهوى» الحدودي بين البلدين. وأضافت أنه جرى تسليم الجثامين لأقاربهم في الجانب السوري من المعبر الحدودي، كما عبر أكثر من 6 آلاف سوري بعد الزلزال إلى الشمال السوري لدفن أقاربهم أو للبقاء لديهم بعد انهيار منازلهم. وتم تسجيل أكبر عدد من إجمالي القتلى في المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة شمال غرب سوريا. وعاد آلاف السوريين الذين لجؤوا إلى تركيا هرباً من الحرب في بلادهم إلى ديارهم في منطقة الحرب، مؤقتاً على الأقل.

إلى ذلك، عبر مسعفون وخبراء عن مخاوفهم من احتمال انتشار عدوى في المنطقة التي انهارت فيها آلاف المباني وتضررت البنية التحتية للصرف الصحي.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أمس، إنه على الرغم من الزيادة في حالات المرض المرتبطة بالمعدة والجهاز التنفسي العلوي إلا أن الأعداد لا تشكل تهديداً خطيراً على الصحة العامة، مضيفاً أنه تم اتخاذ إجراءات لمراقبة الأمراض المحتملة والوقاية منها.