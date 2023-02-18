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تونس تطرد مسؤولة نقابية أوروبية بارزة

قادة الاتحاد العام التونسي للشغل خلال مظاهرة في مدينة صفاقس
18 فبراير 2023 23:37

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، قراراً بطرد ايستر لينش، الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات بعدما شاركت في تظاهرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل وألقت خلالها كلمة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان «بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعت السلطات التونسية المختصة المدعوة ايستر لينش، التي شاركت اليوم بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل وأدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي، إلى مغادرة تونس وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه».

وحضرت الأمينة العامة في تظاهرة للاتحاد العام التونسي للشغل نظمت في صفاقس.

وقالت لينش، في خطاب أمام المتظاهرين «نقول للحكومات، ارفعوا أيديكم عن نقاباتنا العمالية».

وأضافت «أتيت هنا لإيصال صوت تضامن 45 مليون نقابي ونقابية من أوروبا».

وقالت الرئاسة التونسية، في بيانها، إن «العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها، فالسلطة والسيادة بيد الشعب».

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المصدر: آ ف ب
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