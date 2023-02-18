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المجر تتعهد بالحفاظ على علاقاتها مع روسيا

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يلقي كلمته السنوية حول حالة البلاد
18 فبراير 2023 23:24

تعهد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، بالحفاظ على العلاقات مع موسكو وحضّ الدول الأوروبية الأخرى على أن تحذو حذو بلده.

وقال أوربان، في خطابه السنوي عن حال البلاد "سنحافظ على علاقاتنا الاقتصادية مع روسيا وهذا ما نقترحه أيضا على حلفائنا".

وأضاف أن "الحكومة المجرية لا تعتبر فكرة أن روسيا ستكون تهديدًا لأمن المجر أو أوروبا، واقعية"، منددًا بأوروبا التي "تخوض بالفعل حربًا غير مباشرة مع روسيا".

وتابع أوربان "أمامنا خيار واحد فقط هو البقاء" خارج الأزمة، مضيفا "لن يكون الأمر سهلا بصفتنا عضوا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي لأن الجميع هناك يؤيدون" أوكرانيا.

يرفض أوربان إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، ودعا بدلا من ذلك إلى وقف فوري لإطلاق النار وإجراء محادثات سلام.

وانتقد رئيس الوزراء المجري، في خطابه اليوم، عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، معتبرا أنها سبب ارتفاع التضخم في المجر ليناهز 26% في يناير الماضي.

يظهر أوربان باستمرار خلافاته مع هيئات الاتحاد الأوروبي التي تتفاوض معها بودابست منذ شهور بشأن منحها مليارات اليورو مقابل تنفيذ إصلاحات لمكافحة الفساد.

ويتهم المسؤول المجري بروكسل بتجميد هذه الأموال "لأسباب سياسية"، لا سيما بسبب معارضته فرض عقوبات على روسيا.

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المصدر: آ ف ب
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