ارتفاع عدد قتلى هجوم داعش في ريف حمص

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة هجوم تنظيم داعش الإرهابي في وسط سوريا، أمس الجمعة، إلى 68 قتيلاً. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "في المجموع، قتل 61 مدنياً و7 عسكريين في الهجوم" الذي وقع في البادية في شرق محافظة حمص. وكان الضحايا يجمعون الكمأة في الصحراء. يأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من هجوم مماثل وقع في 11 فبراير الحالي في المنطقة نفسها وخلف 16 قتيلا، بحسب المرصد الذي أوضح أن الضحايا كانوا يجمعون الكمأة بدورهم، لافتا إلى خطف ستين شخصا في الهجوم نفسه. والكمأة الصحراوية تقطف عموما بين فبراير وأبريل وتباع بسعر مرتفع. وذكر المرصد السوري أن المهاجمين كانوا يستقلون دراجات نارية. كان التلفزيون السوري الرسمي أفاد، أمس الجمعة، بأن "53 شخصا، كانوا يجمعون الكمأة، قتلوا في هجوم لإرهابيي داعش جنوب شرق مدينة السخنة بشرق محافظة حمص". وهجوم الجمعة هو الأعنف الذي يشنه التنظيم المتشدد منذ أكثر من عام، حين هاجم سجناً في شمال غرب سوريا. أسفر الهجوم، يومها، عن 373 قتيلا بينهم 268 إرهابيا بعد معارك شرسة استمرت أياما عدة، وفق المرصد. أخبار ذات صلة متطوعو «جسور الخير» يجهزون 10 آلاف طرد غذائي مدارس أم القيوين تشارك في «جسور الخير»

المصدر: آ ف ب