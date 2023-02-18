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هولندا تتخذ إجراءات بحق سفارة روسيا

سفارة روسيا في هولندا
18 فبراير 2023 22:52

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم السبت، إجراءات ضد التمثيلية الدبلوماسية الروسية.

وقالت الحكومة الهولندية، إنها قررت الحد من عدد الدبلوماسيين في السفارة الروسية في لاهاي لمضاهاة عدد الموجودين في السفارة الهولندية في موسكو.

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية في بيان «سيتعين، بالتالي، مغادرة عدد من الدبلوماسيين البلاد في غضون أسبوعين»، دون أن تذكر عدداً محدداً.

وأمرت الحكومة الهولندية أيضا المكتب التجاري الروسي في أمستردام بالإغلاق بحلول يوم الثلاثاء.

كما أعلنت هولندا أنها ستغلق قنصليتها في مدينة سان بطرسبرج الروسية.

وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا في بيان «تواصل روسيا محاولة إدخال عملاء مخابرات سراً إلى هولندا تحت غطاء الدبلوماسية. لا يمكننا ولن نسمح بذلك».

وأضاف «في الوقت نفسه ترفض روسيا منح تأشيرات دخول للدبلوماسيين الهولنديين الذين سيعملون في القنصلية في سان بطرسبرج أو السفارة في موسكو».

 

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