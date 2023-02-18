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الصين تقدم مبادرة سلام لإنهاء أزمة أوكرانيا

وانغ يي وزير الخارجية الصيني أمام مؤتمر ميونيخ للأمن
18 فبراير 2023 21:22

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت، أن بلاده ستقدم مبادرة سلام لإنهاء الأزمة الأوكرانية الحالية.

وأضاف وانغ، خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، وفقاً للترجمة الرسمية «سنقدم شيئاً، ألا وهو الموقف الصيني من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية... سنقف بحزم إلى جانب السلام والحوار».

وذكر وانغ أنه من أجل عالم أكثر أمنا «يتعين أن نتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة»، مضيفاً أن الفوضى والصراعات، التي تعصف بالعالم في الوقت الحالي، ثارت بسبب عدم التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ودعا وزير الخارجية الصيني إلى حل النزاعات سلميا من خلال الحوار والتشاور، مؤكداً أنه لا يجوز حل المشكلات بين الدول من خلال الضغط أو العقوبات الأحادية، موضحاً أن هذا يأتي بنتائج عكسية، «لأنه يؤدي إلى صعوبات لا نهاية لها».

وشدد وانغ يي على ضرورة عدم إهمال الحوار والمشاورات مهما كانت حدة التوترات، وقال «يجب إعطاء السلام فرصة».

ولم يدل الوزير الصيني بأية تفاصيل بشأن مبادرة السلام أو إطار زمني لها.

وسيتوجه وانغ مباشرة إلى العاصمة الروسية موسكو بعد مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن.

واستحوذت الأزمة الأوكرانية على المؤتمر المعني بالأمن العالمي الذي بدأت أمس الجمعة ويستمر إلى غد الأحد.

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المصدر: د ب أ
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