الاتحاد الأوروبي يتعهد بتوفير إمدادات عسكرية لكييف
جندي أوكراني يطلق قذيفة قرب مدينة باخموت
18 فبراير 2023 21:01
تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، بتقديم الذخيرة والسلاح إلى كييف بعد أن طلبت أوكرانيا مزيدا من الإمدادات.
وقالت فون دير لاين إنها واثقة من أن مصلحة الاتحاد الأوروبي المشتركة في حصول أوكرانيا على المزيد من الذخيرة ستتغلب على مصالح الدول منفردة عندما يتعلق الأمر ببرامج المشتريات الدفاعية الأوروبية المشتركة.
ويستكشف الاتحاد، بشكل عاجل، سبل تمكين دوله الأعضاء من التعاون معا لشراء الذخيرة لمساعدة أوكرانيا، بعد تحذيرات من كييف بأن قواتها، التي تطلق ما يصل إلى 10 آلاف قذيفة مدفعية يوميا، بحاجة إلى المزيد من الإمدادات سريعا.
وقالت فون دير لاين، في حديث صحفي لوسائل إعلام، في مؤتمر ميونيخ للأمن "نرى أنه يمكننا تحريك الجبال (عندما نكون) تحت الضغوط. وبالتالي، هنا أيضاً".
وأضافت "هذه ليست أوقاتا عادية، إنها أوقات استثنائية. وبالتالي، يجب أن ننظر أيضاً في إجراءات غير عادية".
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع في بروكسل يوم الاثنين، فكرة الشراء المشترك لقذائف المدفعية "عيار 155 مليمتر" التي باتت كييف في أمس الحاجة إليها.