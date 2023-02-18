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أردوغان يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

أردوغان يلتقي الدبيبة
18 فبراير 2023 20:45

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في إسطنبول.

وأفادت وكالة «الأناضول» للأنباء بأن الدبيبة وصل إلى تركيا اليوم السبت، ورافقه محافظ مصرف ليبيا المركزي. وقدم المسؤولان الليبيان التعازي لدولة تركيا إثر الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص، وفقاً لآخرة حصيلة رسمية صدرت اليوم السبت.

وأكد الدبيبة، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي «تضامن الشعب الليبي مع إخوانه في تركيا جراء حادثة الزلزال».

وقال في تغريدة على حسابه في موقع «تويتر» «التقيت اليوم بأخي الرئيس أردوغان، وأكدت تضامننا ودعمنا لهم في كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا و سوريا».

وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية «اطلعت، خلال زيارتي، على آخر تداعيات الزلزال، والجهود المستمرة للتخفيف من آثاره».

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير الجاري بلغت قوته 7,8 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7,7 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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