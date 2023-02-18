أميركا وبريطانيا: أزمة أوكرانيا «حرب عالمية»

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن ريشي سوناك وكاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي وصفا الأزمة الحالية في أوكرانيا بأنها «حرب عالمية». وذكر المكتب، في بيان عقب لقاء بين سوناك وهاريس على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت «رئيس الوزراء ونائبة الرئيس (الأميركي) هاريس «اتفقا» على أن أزمة أوكرانيا «هي حرب عالمية، سواء من حيث تأثيرها على الغذاء وأمن الطاقة أو من حيث تداعياتها على الأعراف المقبولة دولياً». بدأت الأزمة في فبراير من العام الماضي عندما أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لاحقاً، ضم أربعة مناطق أوكرانية إلى روسيا. وأدى توقف صادرات روسيا وأوكرانيا، وهما من أكبر منتجي الحبوب خاصة القمح في العالم، إلى ارتفاع الأسعار. كما تسببت العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، في ارتفاع كبير لأسعار الطاقة.