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بريطانيا تقدّم مبادرة بشأن تسليم مقاتلات لأوكرانيا

ريشي سوناك أمام مؤتمر ميونيخ للأمن
18 فبراير 2023 19:35

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم السبت، إن بلاده عرضت مساعدة دول أخرى ترغب في إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا الآن، بينما دعا الحلفاء إلى الحفاظ على دعمهم لأوكرانيا في أزمتها الحالية.

وانضم سوناك إلى رئيسي الوزراء البريطانيين السابقين بوريس جونسون وليز تراس في تقديم دعم قوي لأوكرانيا يشمل تسليم أسلحة وتدريب القوات.

لم توافق بريطانيا، حتى الآن، على تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا، لكن سبق أن قالت إن كل الاحتمالات واردة.

وقال سوناك، اليوم السبت، إن بلاده تسطيع المساعدة بطرق أخرى في توفير طائرات مقاتلة لأوكرانيا.

وأوضح في مؤتمر ميونيخ للأمن "ستدعم بريطانيا، بكل سرور، الدول الأخرى القادرة على توفير الطائرات فوراً".

وذكر أيضاً أن الحلفاء الغربيين يجب أن يبحثوا عن طريقة تضمن أن تدفع روسيا أموالاً في إعادة إعمار أوكرانيا بمجرد انتهاء الأزمة.

وأردف أن المجتمع العالمي يجب أن يعترف بالحاجة إلى وجود إطار جديد يحافظ على الأمن على المدى الطويل.

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المصدر: آ ف ب
مؤتمر ميونيخ للأمن
ريشي سوناك
طائرات مقاتلة
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