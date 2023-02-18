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الأمم المتحدة تخصص 250 مليون دولار لـ«أزمات منسية»

عائلة تعاني من الجوع
18 فبراير 2023 18:42

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم السبت، إن المنظمة سوف تنفق 250 مليون دولار أميركي من صندوق الطوارئ لمواجهة «أزمات منسية» في أنحاء العالم، بما في ذلك مساعدة المجتمعات التي تواجه خطر المجاعة في أفريقيا.

وأضاف، في مؤتمر صحفي على هامش القمة السنوية للاتحاد الأفريقي في إثيوبيا «أُعلن عن أكبر تخصيص على الإطلاق من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة».

تعاني دول القرن الأفريقي من مجاعة تهدد الملايين بسبب الجفاف الناجم عن قلة الأمطار على مدى سنوات متتالية.

ففي الصومال وإثيوبيا وكينيا، تأثر سكان الأرياف والقرى النائية الذين يعتمدون في عيشهم على الزراعة ورعي المواشي، ما أجبرهم على التكدس في مخيمات للنازحين بحثا عن مساعدات غذائية.

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المصدر: وكالات
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