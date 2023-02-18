بايدن يزور بولندا حاملاً رسالة إلى بوتين

يزور الرئيس الأميركي جو بايدن بولندا، الثلاثاء والأربعاء، في الذكرى السنوية الأولى لبدء الأزمة الأوكرانية حاملا رسالة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
في اليوم نفسه الذي يلقي فيه بايدن خطاباً رسمياً في قصر وارسو الثلاثاء، من المقرر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضاً كلمة.
من هذا الموقع الذي يحمل رمزية كبرى في تاريخ بولندا، وقبل ثلاثة أيام من مرور عام على بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يعتزم بايدن «توجيه رسالة إلى بوتين كما إلى الشعب الروسي»، على ما أفاد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي الجمعة.
وأكد كيربي «يمكننا القول باعتزاز إن دعمنا لأوكرانيا يبقى ثابتاً وإن... الائتلاف الدولي الداعم لأوكرانيا أقوى من أي وقت مضى»، مردداً أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم كييف «طالما لزم الأمر».
يجتمع بايدن، لدى وصوله إلى العاصمة البولندية وارسو الثلاثاء، مع الرئيس البولندي أندري دودا الذي تلعب بلاده دوراً أساسياً في شبكة الدعم العسكري لأوكرانيا التي تقودها واشنطن.
ويلتقي الرئيس الأميركي الأربعاء مجموعة «بوخارست 9» التي تضم دولاً من شرق أوروبا والبلقان أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهي بلغاريا وتشيكيا وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.
في المقابل، من غير المقرر أن يقوم بايدن بزيارة خاطفة إلى أوكرانيا كما أنه لن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على ما أكد البيت الأبيض.
والولايات المتحدة هي الداعم الأول لأوكرانيا بفارق كبير عن الدول الأخرى، إذ تخطت المساعدة العسكرية والاقتصادية والإنسانية التي منحتها أو صوتت عليها منذ بدء الأزمة الحالية مئة مليار دولار أميركي.
خلف هذه الأرقام الطائلة، بات الأميركيون يقدمون معدات عسكرية أكثر تطوراً وثقلاً، بدءاً بالصواريخ المضادة للدبابات، ثم بطاريات المدفعية الدقيقة والآن المدرعات الخفيفة، قبل الانتقال لاحقا إلى الدبابات الثقيلة.