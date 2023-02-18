الأحد 19 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تركيا تعلن ارتفاعاً جديداً لعدد قتلى الزلزال

عمارات سكنية مدمرة إثر الزلزال في تركيا
18 فبراير 2023 17:56

قال يونس سيزير رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم السبت، إن عدد ضحايا الزلزال، الذي وقع الاثنين الماضي، ارتفع إلى 40642 قتيلاً.

يأتي ذلك فيما انتشل رجال الإنقاذ، في وقت سابق اليوم، ثلاثة أشخاص أحياء في هاتاي بعد مرور 12 يوماً على الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الجاري وأودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص في البلدين.

وبلغت شدة الزلزال 7.8 درجة على مقياس ريختر ليصبح أخطر كارثة طبيعية تشهدها المنطقة منذ قرون.

وعثرت فرق الإغاثة على ناجين طوال الأسبوع على الرغم من بقائهم عالقين تحت الأنقاض لفترة طويلة في طقس شديد البرودة. لكن عدد الذين يتم انتشالهم أحياء تراجع في الأيام الماضية.

وبين الضحايا لاعب كرة القدم الدولي الغاني السابق كريستيان أتسو الذي أكد مدربه السبت العثور على جثته تحت مبنى منهار في مدينة أنطاكية.

ونشرت وكالة "الأناضول" للأنباء صوراً لعمال الإنقاذ وهم يضعون رجلاً وامرأة على نقالات بعد أن أمضيا مع طفل 296 ساعة تحت الأنقاض في أنطاكية.

أخبار ذات صلة
متطوعو «جسور الخير» يجهزون 10 آلاف طرد غذائي
مدارس أم القيوين تشارك في «جسور الخير»
المصدر: وكالات
تركيا
زلزال
زلزال تركيا
آخر الأخبار
كامالا هاريس تلتقي ريشي سوناك
عربي ودولي
أميركا وبريطانيا: أزمة أوكرانيا «حرب عالمية»
18 فبراير 2023
برعاية رئيس الدولة.. مؤتمر الدفاع الدولي ينطلق اليوم
الإمارات
برعاية رئيس الدولة.. مؤتمر الدفاع الدولي ينطلق اليوم
اليوم 03:08
«آيدكس» و«نافدكس» 30 عاماً من الريادة العالمية في الصناعات الدفاعية
الإمارات
«آيدكس» و«نافدكس» 30 عاماً من الريادة العالمية في الصناعات الدفاعية
اليوم 03:07
مبارك الجابري يطلع على الاستعدادات النهائية (وام)
الإمارات
اللجنة العليا المنظمة لـ «آيدكس ونافدكس» تستعرض الاستعدادات النهائية
اليوم 03:07
نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين لـ«الاتحاد»: «آيدكس ونافدكس» يروجان للمنتج الصناعي الإماراتي عالمياً
الإمارات
نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين لـ«الاتحاد»: «آيدكس ونافدكس» يروجان للمنتج الصناعي الإماراتي عالمياً
اليوم 03:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©