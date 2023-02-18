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روسيا تعلن السيطرة على بلدة أوكرانية

جندي أوكراني يطلق قذيفة
18 فبراير 2023 17:39

أعلن الجيش الروسي، اليوم السبت، السيطرة على بلدة في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان «في اتجاه كوبيانسك، وبعد عمليات هجومية نفذتها وحدات مجموعة الغرب، تم تحرير بلدة غريانيكيفكا في منطقة خاركيف بالكامل».

كان الجيش الأوكراني أشار، في تقريره الصباحي السبت، إلى أن قرية غريانيكيفكا الصغيرة «قصفت» الجمعة بالمدفعية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

تقع البلدة على بعد 20 كيلومتراً شمال شرق كوبيانسك، المدينة الرئيسية في هذه المنطقة من خاركيف والتي سيطر عليها الروس قبل عام.

استعاد بعدها الأوكرانيون مدينة كوبيانسك في سبتمبر، التي كانت تضم قبل الأزمة حوالى 30 ألف نسمة، بعد هجوم مضاد خاطف.

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