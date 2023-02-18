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بكين ترد بقوة على إسقاط أميركا منطاداً صينياً

وانغ يي، وزير خارجية الصين أمام مؤتمر ميونيخ للأمن
18 فبراير 2023 17:18

حمل وزير الخارجية الصيني على واشنطن بلهجة شديدة، اليوم السبت، مستنكراً رد فعلها «الهستيري» على تحليق منطاد صيني أسقطته الولايات المتحدة بطائرة مقاتلة.

أمام جمع من القادة والخبراء الدوليين المجتمعين في مؤتمر ميونيخ للأمن، وجه وانغ يي جملة من الاتهامات للولايات المتحدة، معتبراً أن رد فعلها كان «سخيفاً وهستيرياً» على تحليق منطاد صيني فوق الأراضي الأميركية قالت واشنطن إنه أرسل للتجسس وأسقطته طائرة حربية أميركية في 4 فبراير الجاري.

وقال وانغ يي «السماء مليئة بالمناطيد من دول مختلفة. هل تريدون إسقاط كل واحد منها؟ هذا لا يبرهن على أن أميركا قوية»، مؤكداً أن المنطاد كان للاستخدام «المدني».

وأضاف الدبلوماسي الصيني أن إسقاط المنطاد هو «إساءة استخدام للقوة بنسبة 100%»، مكرراً القول إنه كان مجرد منطاد بسيط لأبحاث الطقس انجرف إلى المجال الجوي الأميركي على نحو عرضي.

وأوضح وانغ يي «نحث الولايات المتحدة على عدم القيام بمثل هذه الأمور السخيفة لمجرد صرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية».

وقال «طلبنا من الولايات المتحدة التعامل مع هذا الوضع بهدوء واحترافية.... لسوء الحظ، تتجاهل الولايات المتحدة هذه الحقائق وتستخدم طائرات مقاتلة متقدمة لإسقاط منطاد بصواريخها، وهو ما أراه سخيفاً وهستيرياً».

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