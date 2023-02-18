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مسؤولون صينيون في تايوان لأول مرة منذ سنوات

الوفد الصيني يصل إلى تايوان
18 فبراير 2023 17:08

وصلت مجموعة من المسؤولين الصينيين إلى تايوان، اليوم السبت، في أول زيارة منذ ثلاث سنوات لحضور فعالية ثقافية.

وسمحت حكومة تايوان، الأسبوع الماضي، بزيارة ستة مسؤولين بقيادة ليو شياو دونغ نائب رئيس مكتب شؤون تايوان الصيني في شنغهاي لحضور مهرجان ثقافي في تايبه بدعوة من حكومة المدينة.

ولم يرد ليو، الذي وصل إلى مطار سونغشان في وسط مدينة تايبه، على أسئلة الصحفيين. واستقلت مجموعته سيارة تحت حراسة مشددة وسارت بعيداً.

وأبدى مجلس شؤون صناعة السياسة الصينية في تايوان أمله في أن تعزز الزيارة التفاهم المتبادل و«العلاقات الصحية والمنظمة» في المستقبل.

وصرح تشيانغ وان-ان رئيس بلدية تايبه للصحفيين بأنهم «رحبوا كثيراً» بالوفد.

وتحاول إدارة السلطات في تايوان إعادة العلاقات مع الصين منذ أن رفعت القيود المتعلقة بجائحة «كورونا» على الحدود في أواخر العام الماضي بهدف إظهار النيات الحسنة مع الصين.

وتواصل الصين القيام بأنشطة عسكرية بالقرب من تايوان تشمل عبور طائرات سلاح الجو الصيني بشكل شبه يومي.

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المصدر: رويترز
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