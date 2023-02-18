المفوضية الأوروبية تدعو إلى تسريع الدعم العسكري لأوكرانيا

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن السبت إلى "مضاعفة الجهود" لتسريع الدعم العسكري لأوكرانيا .



ودعت فون دير لايين إلى تسريع إنتاج الأسلحة العادية مثل الذخيرة التي "تحتاج إليها بشكل ملح" كييف.

وشددت على أنه "من غير الممكن أن نضطر للانتظار لأشهر أو سنوات قبل أن نتمكن من إعادة تزويد أنفسنا" بهذه المواد لتسليمها إلى أوكرانيا.

وتبحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حاليا عن طرق لإجراء عمليات شراء ذخيرة مشتركة لأوكرانيا، حسب مصادر دبلوماسية في بروكسل.

وقالت المصادر نفسها إن إستونيا وهي في طليعة دول البلطيق التي تدعم أوكرانيا، قدمت عرضا بالأرقام لشركائها، يقضي بتخصيص أربعة مليارات يورو تقدمها الدول الأعضاء إلى "الهيئة الأوروبية للسلام" وهو الصندوق المخصص لشراء أسلحة مخصصة لأوكرانيا.

وتسمح هذه الأموال بشراء مليون قذيفة من عيار 155 ملم.

وسيناقش هذا العرض على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين.



