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كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً

كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً
18 فبراير 2023 14:03

أطلقت كوريا الشمالية السبت صاروخا بالستيا غير محدد، وفق ما أعلن جيش كوريا الجنوبية قبيل مناورات عسكرية أميركية-كورية جنوبية مقرّرة الأسبوع المقبل في واشنطن.
وجاء في بيان لقيادة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد نحو بحر الشرق"، في إشارة إلى المساحة المائية التي تعرف أيضا ببحر اليابان.
بدورها أكدت طوكيو إطلاق الصاروخ، وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن بيونغ يانغ أطلقت ما يمكن أن يكون "صاروخا بالستيا" من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ارتفع منسوب التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية بعدما كرّس الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أونغ في سبتمبر الماضي رسميا سياسة تجعل من الوضعية النووية لبيونغ يانغ أمرا "لا رجعة فيه"، وأجرت بيونغ يانغ عددا قياسيا من التجارب على أسلحتها.
ردا على ذلك عزّزت سيول مناوراتها العسكرية مع حليفتها واشنطن إذ تسعى الحكومة الكورية الجنوبية لتهدئة مخاوف الكوريين الجنوبيين القلقين بشكل متزايد إزاء مدى التزام واشنطن ردع بيونغ يانغ.

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المصدر: آ ف ب
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