انفصال مركبة شحن روسية معطوبة عن محطة الفضاء الدولية

انفصلت سفينة شحن فضائية روسية معطوبة عن محطة الفضاء الدولية بعد أربعة أشهر، وسوف تحترق فوق المحيط الهادئ. وكانت مركبة الشحن "بروجرس 82" التي الحقت بمحطة الفضاء الدولية في أكتوبر، بها تسريب تسبب في تراجع الضغط بنظام التبريد.

وحملت المركبة نحو ثلاثة أطنان من الغذاء والوقود والامدادات لرواد الفضاء الروس في محطة الفضاء الدولية في أكتوبر.

وعقب الانفصال أمس الجمعة، تمكن رواد الفضاء سيرجي بروكوبييف ودميتري بيتيلين من التقاط صور للضرر الذي يعاني منه الجزء الخارجي من المركبة، بحسب وكالة الفضاء الأميركية ناسا. وسوف تحترق المركبة بما تحمل من نفايات فوق المحيط الهادئ بعد دخولها الغلاف الجوي للأرض.