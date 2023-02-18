منظمة الصحة العالمية تشكر ألمانيا على مساعدات أوكرانيا

أشادت منظمة الصحة العالمية بدعم ألمانيا الإنساني لأوكرانيا. وقال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوجه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن برلين- بمساهمات إجمالية بلغت 37 مليون يورو في عام 2022 - كانت أكبر مانح للمساعدات الطارئة لمنظمة الصحة العالمية في أوكرانيا وفي البلدان المجاورة التي تستقبل لاجئين مثل مولدوفا وبولندا ورومانيا.

وأوضح أن هذا يشكل ما يقرب من 30% من إجمالي المساهمات لهذه المساعدات، وقال: "أريد حقا أن أقدم جزيل الشكر لألمانيا"، مضيفا أن المساعدات الألمانية هائلة. وذكر كلوجه أن الدعم أتاح - ضمن أمور أخرى - شراء وتوزيع الإمدادات المطلوبة بشكل عاجل للأشخاص المعوزين، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف ومولدات الطاقة، مضيفا أن ألمانيا قدمت أيضا مساعدات مهمة في الاستعدادات الخاصة بمواجهة حوادث كيميائية أو بيولوجية أو نووية، وكذلك فيما يتعلق بجهود رعاية الصحة العقلية.