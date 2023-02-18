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إصابة 4 جنود أميركيين أثناء قتل أحد زعماء «داعش» في سوريا

إصابة 4 جنود أميركيين أثناء قتل أحد زعماء «داعش» في سوريا
18 فبراير 2023 09:57

قالت القيادة المركزية الأميركية يوم الجمعة على موقع تويتر إن زعيما بارزا بتنظيم  (داعش) الإرهابي قتل مساء الخميس في غارة شنتها مروحية في شمال شرقي سوريا، مما أسفر أيضا عن إصابة أربعة جنود .

وأوضحت القيادة أن الجنود يتلقون العلاج في العراق وأنهم جميعا في حالة مستقرة. وذكرت مجلة "تاسك آند بوربوز" الإلكترونية أن الإصابات وقعت في انفجار خلال مطاردة القيادي بداعش حمزة الحمصي.

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وقال مسؤولون في مجال الدفاع إن القوات الأميركية تعاونت مع قوات سوريا الديقمراطية في العملية. وكانت غارة أخرى يوم 10 فبراير قد أسفرت عن مقتل إبراهيم القحطاني، الذي قالت القيادة المركزية الأميركية إنه خطط لهجمات على مراكز اعتقال أعضاء داعش. وهناك أكثر من 10 آلاف من أعضاء داعش قيد الاعتقال حاليا في سوريا.

داعش الإرهابي
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