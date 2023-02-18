أميركا تخصص مليار دولار لتعزيز إنتاجها من القذائف المدفعية

أعلن الجيش الأميركي الجمعة عن تخصيص مليار دولار لزيادة إنتاج القذائف المدفعية من عيار 155 ملم التي يتم استخدامها بكميات كبيرة في أوكرانيا.

وقال الجيش في بيان إن شركتين هما "جنرال داينمكس أوردنانس أند تاكتيكال سيستمز" و"أميركان أوردنانس أل أل سي" ستتنافسان للفوز بالعقد الذي تبلغ قيمته 993,7 مليون دولار لإنتاج ما بين 12 الى 20 ألف قذيفة إضافية شهريا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن منح الجيش عقدا بقيمة 522 مليون دولار لشركتين أخريين لانتاج الذخائر نفسها في صفقة ممولة من "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" التابعة للبنتاغون.



