الإمارات تجدد دعوتها لوقف الأعمال العدائية في أوكرانيا

نيويورك (الاتحاد)

جددت دولة الإمارات دعوتها إلى وقف الأعمال العدائية، ودعمها لجميع الجهود الجادة لإحلال السلام في أوكرانيا، مؤكدة أن أي هجوم جديد، لن يؤدي إلا إلى هجوم مضاد ويجعل السلام غير قابل للتحقيق، وستستمر دائرة العنف البائسة.

وقالت الإمارات أمس، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي حول تهديدات السلم والأمن الدوليين: «إن أكثر من 17.7 مليون أوكراني يحتاجون إلى المساعدة، في حين أنه قبل عام، كان هناك 3.4 مليون شخص، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، بحاجة إلى مساعدات إنسانية نتيجة للصراع الدائر في أوكرانيا».

وأكدت الإمارات أنه لا يمكن أن يستمر هذا البؤس، في ظل تكاليف وتداعيات الحرب على أوكرانيا والمنطقة والعالم، مشيرة إلى أنه خلال الأسبوع المقبل، سوف نفكر جميعاً في التطورات التي حدثت في الاثني عشر شهراً الماضية، ويحدونا الأمل في أن يعزز هذا التفكير تصميماً متجدداً من أجل السلام.

وعبرت الإمارات عن أسفها أن نجتمع اليوم لمناقشة الدروس المستفادة من اتفاقيات «مينسك» في ظل الحرب ذاتها التي كنا نأمل جميعاً في منعها، وأن هذه الاتفاقات ستحول دون وقوعها، وعلى الرغم من أنها لم تصمد في النهاية، إلا أنها قدمت بالفعل بديلاً للنزاع وكانت جهداً جديراً بالاهتمام، مؤكدة أن المفاوضات كانت شاقة لكن أفضل من هذه المأساة التي تبدت أمامنا خلال العام الماضي.

وأعربت الإمارات عن قلقها لأن احتمالات مفاوضات السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا تتضاءل يوماً بعد يوم، مشيرة إلى أهمية استخلاص الدروس من «مينسك».

وفي هذا السياق، قال السفير محمد أبو شهاب: «قد يؤدي تدهور العلاقات بين الأطراف وأصحاب المصلحة في اتفاقيات مينسك، والحرب في أوكرانيا، والبيانات العامة الأخيرة، إلى استنتاج أن الاتفاقات كان مصيرها الفشل، مؤكداً أن السنوات الثماني التي انقضت بين التوقيع الأول والانهيار النهائي تشير إلى وجود رغبة وجهد للحفاظ على الاتفاقات». وأشار أبو شهاب إلى أن الحل الناجح لهذا الصراع الذي يؤسس إطاراً لسلام مستدام وعادل في أوكرانيا سيعتمد بالتأكيد على تصميمه وشموليته ودوافعه، مضيفاً أن الأهم من ذلك كله الالتزام المستمر من جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة لتنفيذه والتطور معه.

وأكد أنه لا يمكننا أن نسمح للتقليل من إمكانية تحقيق سلام عادل ودائم، لأن هذا من شأنه إضفاء الشرعية على السعي لتحقيق النصر العسكري بأي ثمن، لافتاً إلى ضرورة إسكات البنادق، بالنسبة لنا، هذه النقطة هي الآن الأهم، وسط أنباء عن تصعيد وشيك.