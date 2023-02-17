تغييرات جذرية في قيادة الجيش الروسي

موسكو (وكالات)

تواصل روسيا عملية تغيير قادة وتعيين آخرين في القيادة العسكرية، وذلك طيلة الأزمة المستمرة في أوكرانيا منذ قرابة العام.

واستمراراً للتغييرات الجذرية في القيادات عينت موسكو، أمس، آندريه موردفيتشيف رئيساً للمنطقة العسكرية المركزية، وذلك تأكيداً لتقرير نشره في وقت سابق موقع «آر.بي.سي» الإخباري.

ويأتي تعيين موردفيتشيف في أعقاب تغييرات جذرية أخرى في القيادة العسكرية الروسية خلال الأزمة المستمرة منذ قرابة العام، واستولت فيها القوات الروسية على أجزاء كبيرة من جنوب وشرق أوكرانيا، لكنها عانت من هزائم وانتكاسات، وتم تعيين يفجيني نيكيفوروف، رئيساً للمنطقة العسكرية الغربية، وروستام مورادوف، رئيس للمنطقة الشرقية، وسيرجي كوزوفليف، رئيساً للمنطقة العسكرية الجنوبية.

على صعيد آخر، جدد الاتحاد الأوروبي، أمس، التأكيد على أنه ماض في إعادة إعمار أوكرانيا بالأموال الروسية المصادرة في الغرب.

وأكد مفوض العدل الأوروبي، ديدي ريندرز، أن المفوضية تقوم بحصر خسائر المعارك لتحميل روسيا كلفتها، مضيفاً قبل اجتماع اللجنة الخاصة حول تجميد الأصول الروسية وحجزها، أمس، أنه يتم العمل بشكل ممنهج لمحاسبة المسؤولين الروس، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأعلن ديدي ريندرز أن الاتحاد الأوروبي جمد أصولاً بقيمة 21.5 مليار يورو، مشدداً على أن الاتحاد يواصل العمل على إيجاد وتجميد الأصول الروسية، ويبحث عن طرق مشروعة لتحويل هذه الأموال إلى أوكرانيا.

من جانبه، قال المدعي العام الأوكراني، أندريه كوستين، في الاجتماع ذاته أن كييف ستعمل على استخدام أصول روسيا لتعويض أضرار المعارك، مشيراً إلى أن بلاده ستطالب بتسخير تلك الأصول المجمدة لدفع تعويضات الضحايا المتضررين من الأزمة.

في المقابل، أعلنت المتحدث الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها مستعدة، في حالة مصادرة أصولها لتطبيق إجراءات تعويضية مماثلة، موضحة في الوقت نفسه أن موسكو تدرس جميع الآليات القانونية الممكنة لاستعادة تلك الأصول المجمدة.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن بلادها مستعدة لأي خطوة من أجل حماية الملكية الوطنية، باستخدام تدابير تعويضية مكافئة، حتى لا تكون لدى أحد أي أوهام، بحسب ما نقلت وكالة «تاس» الروسية. وعلى الصعيد الميداني، أطلق الجيش الروسي خلال الليل 36 صاروخاً، من بينها صواريخ كروز، مستهدفاً البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا.

وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك عبر «تلجرام»: «لسوء الحظ هناك ضربات في الشمال والغرب وفي منطقتي دنيبروبتروفسك وكيروفوهراد»، موضحاً أن الجيش الروسي بدأ بشكل متزايد في استخدام صواريخ وهمية لتضليل الدفاعات الجوية الأوكرانية المتطورة، فيما أكدت قيادة الجيش الأوكراني أنه تم اعتراض نحو 16 صاروخاً.

وتفكر كييف حالياً في نقل أجزاء من البنية التحتية للطاقة إلى مخابئ تحت الأرض من أجل توفير حماية أفضل، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام.