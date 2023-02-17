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أوكرانيا: محادثات تمديد ممر الحبوب خلال أسبوع

أوكرانيا: محادثات تمديد ممر الحبوب خلال أسبوع
18 فبراير 2023 01:14

كييف (وكالات)

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قال نائب وزير البنية التحتية الأوكراني يوري فاسكوف، أمس، إن المفاوضات الخاصة بتمديد اتفاق ممر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ستنطلق في غضون أسبوع. وسمحت مبادرة حبوب البحر الأسود التي تم التوصل إليها في يوليو بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، بتصدير الحبوب من 3 موانئ أوكرانية حاصرتها روسيا في أعقاب الأزمة الأوكرانية.
وتم تمديد الاتفاق لمدة 120 يوماً إضافية في نوفمبر، ومن المقرر أن يحل موعد تجديده في مارس، فيما عبرت روسيا عن استيائها من بعض جوانب الاتفاق وطلبت رفع العقوبات التي تضر بصادراتها الزراعية. وأضاف فاسكوف في مؤتمر يركز على الحبوب «المفاوضات بشأن تمديد ممر الحبوب ستبدأ في غضون أسبوع وعندها سنفهم مواقف جميع الأطراف، وأعتقد أن المنطق السليم سيسود وسيتم تمديد الممر».
وأشار، دون إسهاب، إلى أن ضغوطاً تمارس على روسيا ليس فقط لتوافق على تمديد الممر لكن أيضاً لتحسين الطريقة التي يعمل بها.
وانخفضت صادرات الحبوب الأوكرانية في موسم 2022 و2023، بنسبة 29% إلى 29.2 مليون طن في الفترة حتى 13 فبراير، بسبب تراجع الحصاد والصعوبات اللوجستية.

الحبوب
صادرات الحبوب
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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الحرب في أوكرانيا
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