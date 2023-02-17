رئيسة تحالف «نساء من أجل السلام» في اليمن لـ«الاتحاد»: وضع المرأة بمناطق سيطرة «الحوثي» الأسوأ في العالم

شعبان بلال (القاهرة)

أكدت رئيسة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، نورا الجروي، أن ميليشيات «الحوثي» الإرهابية تمارس جميع الانتهاكات في حق المرأة اليمنية، التي كانت مقدسة في المجتمع على مدار التاريخ، حيث يتعرض النساء في مناطق سيطرة الميليشيات للاعتقال والقتل والامتهان والتضييق منذ الانقلاب «الحوثي» عام 2014.

وأشارت الجروي في حوار مع «الاتحاد» إلى أن انتهاكات الميليشيات زادت بعد ديسمبر 2017، بسبب خروج مسيرات نسائية مناهضة لـ«الحوثي» في ذلك الوقت فتعرضت للقمع والاعتقال وتم قتل إحدى الفتيات المشاركات في المسيرة، مضيفة: «تعرضت للاعتقال ضمن عشرات النساء».

وأوضحت أن ممارسات «الحوثي» الإرهابية امتدت إلى اقتحام المنازل وقتل النساء وارتكاب أبشع الجرائم في حقهن، واصفة وضع المرأة في اليمن بأنه الأسوأ على مستوى العالم، بحسب تقارير حقوقية وممارسات تم رصدها على الأرض.

وقالت رئيسة تحالف نساء من أجل السلام، إن ميليشيات «الحوثي» لا تختلف عن تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، لأنها تمارس نفس السلوكيات في تقييد حريات المرأة ومنع سفرها، وفرض لباس أسود بعيد عن الزي اليمني، وفصل آلاف النساء من وظائفهن وإغلاق منظمات المجتمع المدني النسوية، في إطار الحرب على المرأة والمجتمع.

وذكرت الجروي أن هناك أكثر من 2000 امرأة في سجون «الحوثي» العامة والسرية، وهناك 267 معتقلة على خطوط السفر، ولم يتم إطلاق سراحهن حتى الآن بجانب 6 أحكام إعدام بحق نساء في سابقة لم تحدث تاريخياً.

وأشارت إلى أنه في مناطق سيطرة «الحوثيين» لا تعمل المرأة في حقوق الإنسان أو إعلامية أو سياسية أو حتى ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، بخلاف تجهيل عدد كبير من الفتيات بسبب تسربهن عن التعليم، ونشر زواج القاصرات والعنف تجاه الفتيات الصغيرات.

واختتمت نورا حديثها لـ«الاتحاد» بالتأكيد على أن المرأة اليمنية قوية ولن تستسلم، ومستمرة في التصعيد على المستويين المحلي والدولي للكشف عن جرائم «الحوثي» في حقها، وتوعية النساء اليمنيات في الوقت نفسه بحقوقهن.