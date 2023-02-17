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الأمم المتحدة: فرار 185 ألفاً في أرض الصومال بسبب العنف

أرشيفية
18 فبراير 2023 01:14

نيروبي (أ ف ب) 

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أجبرت أعمال العنف الأخيرة في أرض الصومال أكثر من 185 ألف شخص على الفرار من منازلهم في بلدة لاس عنود المتنازع عليها، كما ذكر مكتب الأمم المتحدة المحلي لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوشا» في بيان.
وقال البيان إن «أكثر من 185 ألف شخص نزحوا» 89 في المئة منهم من النساء والأطفال وكثيرون منهم لم يجدوا ملاذاً سوى ظل شجرة أو واحدة من المدارس التي أغلقت بسبب العنف.
وأعلنت أرض الصومال استقلالها عن الصومال عام 1991، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وتطالب كل من أرض الصومال وبونتلاند الواقعة في شمال الصومال، بمنطقة لاس عنود المتاخمة للحدود والاستراتيجية للتجارة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن مسؤولين في مستشفى لاس عنود الحكومي تحدثوا عن مقتل 57 شخصاً وإصابة 401 آخرين بجروح، موزعين على عدد من المراكز في المدينة بينها هذا المستشفى.
وبعد أيام، وبالتحديد في العاشر من فبراير أعلنت سلطات أرض الصومال وقفاً لإطلاق النار. لكن في الثاني عشر منه، اتهمت ميليشيات بمهاجمة جنودها.

الأمم المتحدة
الصومال
أرض الصومال
أوتشا
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