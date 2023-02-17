تحرير الأقباط المصريين المختطفين في غرب ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

نجحت اتصالات أجرتها السلطات المصرية، بالتعاون مع الجانب الليبي، في تحرير الأقباط المصريين الستة المختطفين قرب مدينة الزاوية، وذلك بعد حملة تمشيط واسعة في المنطقة الغربية قادتها قوات أمنية ليبية، حسبما أكدت مصادر مصرية وليبية متطابقة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد».

وأشارت المصادر إلى أن الأقباط المصريين تم نقلهم إلى مدينة الزاوية في مكان آمن قبل أن يتم نقلهم إلى مدينة بنغازي شرقي البلاد لإعادتهم إلى القاهرة، موضحة أن تحقيقات تقوم بها السلطات الليبية حول ملابسات اختطاف الأقباط المصريين الستة. وكانت وزارة الخارجية المصرية أكدت متابعتها باهتمام شديد موقف ستة مصريين جرى احتجازهم في مركز للهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا لا يخضع للسلطات الليبية، مشددة على بذل أقصى الجهود لضمان عودة المواطنين الستة سالمين.

وأوضحت أن السفارة المصرية في طرابلس تواصلت مع الجهات الليبية المعنية للتدخل من أجل إطلاق المواطنين، فيما استقبل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية المصرية ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية لمتابعة حالتهم والعمل على الإفراج عنهم، مشيرة إلى أن المواطنين الستة قد غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط وجودهم في الشرق الليبي فقط، من دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهدوا بالالتزام به.

إلى ذلك، بحث المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، خلال زيارة إلى موسكو، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا خلال العام الجاري، بحسب تدوينة نشرها المبعوث الأممي عبر حسابه على «تويتر».