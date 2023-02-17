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لاجئون سوريون يعودون إلى بلدهم بعد الزلزال

سوريون مقيمون بمدينة هاتاي التركية يحاولون عبور معبر باب الهوى إلى سوريا (أ ف ب)
18 فبراير 2023 01:14

سيلفيغوزو (وكالات) 

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ينتظر اللاجئ السوري عباس البكور دوره لعبور بوابة سيلفيغوزو/باب الهوى الحدودية للعودة إلى منزله في محافظة إدلب، بعد نجاته من الزلزال الذي دمر جنوب تركيا.
وبعد الفرار من الحرب، مُنيت العديد من العائلات السورية التي عاش بعضها في تركيا سنوات بنكبة جديدة جراء زلزال السادس من فبراير. وأقامت أسرة البكور، حتى ليلة السادس من فبراير في محافظة كهرمان مرعش التركية، على مقربة من مركز الزلزال. ويقول الرجل البالغ 48 عاماً ويرافقه أطفاله ويحمل كومة من الأمتعة أمس: «في دقيقة واحدة انهار كل شيء» وتحول المنزل إلى أثر.
وإلى جانب عباس البكور، يصطف مئات الرجال والنساء والأطفال الراغبين أيضاً في عبور الحدود للعودة إلى بلدهم.
وعلى بعد مئات الأمتار منهم تقع منطقة إدلب السورية. وسمحت تركيا هذا الأسبوع للسوريين المتمتعين بوضع «الحماية المؤقتة» في واحدة من 11 محافظة تركية متضررة من الزلزال بمغادرة البلاد لمدة أقصاها ستة أشهر، فتدفقت أعداد منهم نحو الحدود. وتستضيف المحافظات التركية المتضررة من الزلزال وحدها 1.74 مليون لاجئ، وفق الأرقام الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
والعديد من السوريين يرافقون عائلاتهم محملين بالكثير من الأمتعة، في انتظار أن يسمح لهم ضباط الجمارك بالمرور.
ويقول المسؤول في نقطة باب الهوى الحدودية السورية مازن علوش، إن جثث 1528 سورياً أعيدت إلى البلاد لدفنها.
ويشرح محمد بكوش، البالغ 23 عاماً، القادم من مدينة أنطاكيا التركية الكبيرة الواقعة على بعد 50 دقيقة، «لقد فقدت أربعة أشقاء في الزلزال، وسأعود إلى سوريا لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر على ما أعتقد». ويضيف الشاب الذي عاش أكثر من عامين في تركيا، «يجب أن يتحسن الوضع» والعودة إلى سوريا «مرهونة بذلك». غير بعيد عنه، تجلس على كومة من الأمتعة فطيم سحاب (60 عاماً) في انتظار تقدم الحشد. هي أيضاً تحاول العودة.
ويشرح خالد شايب أن ذراعه المجبّرة مكسورة جراء الزلزال، وأنه «عائد إلى إدلب لبضعة أشهر».
ويتابع «وصلت إلى تركيا قبل عشر سنوات وكان كل شيء على ما يرام. ثم حدث الزلزال وذهب كل شيء».
يقول الرجل السوري إنه ممتن للسلطات التركية للمساعدة التي تلقاها بعد الكارثة، والتي شملت الطعام والملبس والمأوى.

الزلزال
الزلزال المدمر
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زلزال تركيا
اللاجئون السوريون
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