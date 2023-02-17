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داعش يقتل عشرات الأشخاص بهجوم في سوريا

مستشفى تدمر
17 فبراير 2023 23:49

أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية، اليوم الجمعة، أن 53 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي على أشخاص كانوا يجمعون الكمأة في ريف حمص الشرقي.

وقال التلفزيون السوري "53 شخصا كانوا يجمعون الكمأة قتلوا في هجوم لإرهابيي داعش جنوب شرق مدينة السخنة بشرق محافظة حمص".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد، في وقت سابق، بمقتل 36 مدنيا في الهجوم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مدير الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة قوله إن "جثامين 53 شهيداً وصلت إلى المشفى حيث تبين بعد الكشف عليها أن الوفاة ناتجة عن طلقات نارية بالرأس".

وأشار عودة إلى وجود خمسة إصابات مختلفة نتيجة التعرض "لشظايا في كامل أنحاء الجسم حيث أجريت لهم الإسعافات اللازمة وتم نقلهم إلى مشافي حمص".

ونقلت إذاعة "شام اف ام" عن عودة قوله إن بين القتلى سبعة عسكريين.

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المصدر: وكالات
سوريا
هجوم إرهابي
داعش
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