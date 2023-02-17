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7 قتلى بهجوم على مركز شرطة في كراتشي

نقل جندي مصاب في الهجوم على مركز الشرطة في كراتشي
17 فبراير 2023 23:20

قتل سبعة أشخاص في هجوم، مساء اليوم الجمعة، على مجمع للشرطة في مدينة كراتشي جنوب باكستان، وفق ما أفاد مصدر رسمي.
وقال مرتضى وهاب صديقي المتحدث باسم حكومة ولاية السند "قتل أربعة أشخاص في الهجوم هم شرطيان وحارس (شبه عسكري) وعامل صيانة"، مضيفا أن "العملية انتهت بمقتل" المهاجمين الثلاثة.
وشنت قوات الأمن هجوما من أجل استعادة السيطرة على مركز الشرطة بعد ساعات من الاستيلاء عليه اليوم الجمعة.
وكان مسلحون قد اقتحموا، في وقت سابق، مركز الشرطة وسط وابل من إطلاق النار وسلسلة من الانفجارات القوية.
ودخلت قوات خاصة من الشرطة وفرقة من خبراء متفجرات، المبنى للقيام بعملية تمشيط أمنية.
وأعلنت حركة طالبان الباكستانية، مسؤوليتها عن الهجوم.
ويضم المركز المستهدف مكاتب لأكبر مسؤولي الشرطة في المدينة. وقال عرفان بلوخ نائب المفتش العام إن ما لا يقل عن 30 شرطيا كانوا يوجدون في المركز لحظة الهجوم.

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المصدر: وكالات
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كراتشي
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هجوم
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