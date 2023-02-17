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تركيا تعلن ارتفاعا جديدا لعدد قتلى الزلزال

عمارات مهدمة جراء الزلزال في تركيا
17 فبراير 2023 22:59

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الجمعة، إن عدد القتلى جراء الهزات الأرضية القوية التي وقعت يوم الاثنين من الأسبوع الماضي ارتفع إلى 39672 قتيلا في تركيا.
وأضاف أيضا، في تصريحات بثتها قناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية الخاصة، إن حوالي 82 ألف بناية إما انهارت أو تضررت بشدة نتيجة للزلزال في تركيا.
بهذه الحصيلة الجديدة، يرتفع عدد القتلى في سوريا وتركيا إلى أكثر من 45 ألف.
ورغم مرور أكثر من 11 يوما على الزلزال، انتشلت فرق إنقاذ ثلاثة ناجين آخرين من تحت الأنقاض في تركيا، اليوم الجمعة.
وانتشلت فرق الإنقاذ رجلا (45 عاما) وهو على قيد الحياة بعد أن أمضى 278 ساعة تحت الأنقاض في أعقاب وقوع الزلزال.
وذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء الرسمية أن الرجل، ويدعى هاكان ياسين أوغلو، أنقذ من تحت الأنقاض في حي "ديفنة" بولاية هطاي. وأظهرت لقطات بثتها الوكالة أن الرجل نُقل إلى سيارة الإسعاف. ووصفت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي" عملية الإنقاذ بأنها "معجزة".
قبل ذلك، كان منقذون قد انتشلوا في مدينة أنطاكية في جنوب شرق تركيا، عثمان حلبية البالغ من العمر 14 عاما خلال الليل بعد 260 ساعة من وقوع الزلزال في السادس من فبراير الجاري. وأشارت الفرق إلى أنه نقل للمستشفى للعلاج.
كما عثر المنقذون على مصطفى أفجي (34 عاما) على قيد الحياة في أنطاكية بعد 261 ساعة من الزلزال. ولدى نقله على محفة، ورده اتصال عبر الفيديو من والديه ليروه طفلته حديثة الولادة.

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المصدر: وكالات
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