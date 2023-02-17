بوتين ولوكاشينكو يتعهدان بتعزيز التعاون بين بلديهما
بوتين يستقبل لوكاشينكو
17 فبراير 2023 22:37
بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في العاصمة الروسية موسكو اليوم الجمعة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القضايا الاقتصادية والأمنية. ووفقا لتقارير وكالة الأنباء الروسية، شدد لوكاشينكو على التعاون التكنولوجي بين الدولتين المتجاورتين المتحالفتين، مضيفا أن هذا التعاون يفشل أثر العقوبات المفروضة على روسيا. وقال لوكاشينكو، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة بوتين في نوفو-أوجاريوفو، إن دول الغرب لم تتمكن من الحصول على خبرات روسيا وبيلاروسيا في تكنولوجيا الحاسب الآلي، فبيلاروسيا تنتج بالفعل حوالي 1000 مكون للطائرات الروسية المدنية "إم إس- 21" ، والعسكرية "سوخوي". وأوضح رئيس بيلاروسيا أن بلاده قادرة أيضا، ببعض المساعدة الروسية، على إنتاج طائرات هجوم بري. تستخدم هذه الطائرات لدعم وحدات المشاة ويمكنها مهاجمة أهداف العدو على الأرض. من جهته، قال بوتين إن لوكاشينكو حافظ على الإرث الصناعي للاتحاد السوفيتي في بيلاروسيا، ويمكن بناء تعاون جديد على هذا الأساس.