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ماكرون يوجه نداء للدول الأوروبية بشأن الدفاع

ماكرون يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن
17 فبراير 2023 22:05

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، نداء إلى الدول الأوروبية بشأن سياستها الدفاعية.
دعا الرئيس الفرنسي إلى زيادة الاستثمارات في صناعات الدفاع الأوروبية، معربا عن أمله في أن تتم بلورة خطط بشأن ذلك خلال الأشهر المقبلة.
وقال ماكرون، في مؤتمر ميونخ للأمن، إنه "إذا كنا نحن الأوروبيين نرغب في السلام، فيجب أن نعطي لأنفسنا الأدوات لتحقيق ذلك".
وعبر عن أمله في أن يتم اعتماد برنامج استثماري مشترك طموح قبل الصيف المقبل.
وذكر الرئيس الفرنسي "إذا كانت أوروبا تريد الدفاع عن أوروبا، فيجب أن تسلح نفسها.. وتقوم بتحديث قدرتها التصنيعية على الأراضي الأوروبية".
وأضاف أن من الضروري النظر في كيفية التصنيع بشكل أكثر وأسرع، ويجب أن يتم ذلك معا، عبر المزيد من عمليات التبسيط والتوحيد القياسي.
وبخصوص العلاقات مع روسيا، قال ماكرون "لا أحد منا سيغير من جغرافية روسيا. إنها دائما جزء من الأراضي الأوروبية". 

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المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
الصناعات الدفاعية
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