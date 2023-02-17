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جنوب أفريقيا تبدأ مناورات عسكرية مع روسيا والصين

الفرقاطة الروسية الأدميرال غورشكوف ترسو في دوربان
17 فبراير 2023 21:40

بدأ جيش جنوب أفريقيا أولى المراحل التحضيرية لمناورات عسكرية بحرية قبالة ساحل المحيط الهندي مع روسيا والصين.

وصرح مصدر عسكري، اليوم الجمعة، أن "الفرقاطة الروسية (الأدميرال غورشكوف) وصلت إلى دوربان وستصل سفينة صينية لاحقاً. نحن في مرحلة الاستعداد والمناورة الرئيسة ستتم في 22 فبراير".

أعلنت جنوب أفريقيا، الشهر الماضي، عن تدريبات مشتركة مع البحريتين الروسية والصينية "بهدف تبادل المهارات والمعرفة العملانية".

ومن المقرر أن تستمر المناورات، التي يشارك فيها أكثر من 350 عسكرياً من جنوب أفريقيا، حتى 27 فبراير الجاري قبالة مدينة دوربان، أكبر ميناء في جنوب أفريقيا، وخليج ريتشاردز على بعد 180 كلم شمالًا.

كان متحدث باسم القنصلية الروسية قد صرح، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن "جنوب أفريقيا مثل أي دولة أخرى تجري تدريبات عسكرية مع أصدقائها في جميع أنحاء العالم".

رست الفرقاطة العسكرية الروسية "الأدميرال غورشكوف"، المزودة بصواريخ فرط صوتية من طراز "زيركون"، الاثنين في كيب تاون في طريقها إلى دوربان.

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المصدر: وكالات
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مناورات عسكرية
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