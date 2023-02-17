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أحكام بحق يمينيين متطرفين تآمروا ضد الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
17 فبراير 2023 21:03
خلصت محكمة فرنسية، اليوم الجمعة، إلى أن ثلاثة من أعضاء جماعة يمينية متطرفة مذنبون بالتآمر للإعداد لعمل إرهابي في محاكمة تتعلق بمؤامرة باستخدام العنف ضد الرئيس إيمانويل ماكرون تعود لعام 2018.
وأصدرت محكمة باريس الجنائية أحكاما على ثلاثة متهمين بالسجن فترات تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات مع إيقاف التنفيذ لعام أو اثنين لكل منهم.
كما أصدرت حكما على متهم رابع بالسجن ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بسبب حيازته لسلاح.
وأفرجت السلطات الفرنسية عن تسعة آخرين.
والمتهمون الثلاثة عشرة، وهم 11 رجلا وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 26 و66 عاما، كانوا أعضاء في مجموعة عبر موقع فيسبوك وبدأت محاكمتهم في 17 يناير الماضي.
وقال ممثلو الادعاء إن أفرادا من المجموعة خططوا لمهاجمة الرئيس بسكين خلال مراسم إحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى في شرق فرنسا في نوفمبر 2018. كما يشتبه في أنهم خططوا لهجمات على مساجد ومهاجرين.
ولدى وكلاء الادعاء عشرة أيام لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيستأنفون على الحكم.
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