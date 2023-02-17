السبت 18 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل قيادي كبير من داعش بغارة أميركية في سوريا

جنود أميركيون
17 فبراير 2023 20:53

أعلنت القيادة الأميركية الوسطى في الجيش الأميركي، اليوم الجمعة، مقتل قيادي كبير في تنظيم داعش الإرهابي خلال غارة أميركية في شمال شرق سوريا.

وأضاف الجيش الأميركي أن أربعة من جنوده أصيبوا في العملية التي جرت مساء أمس الخميس.

ويتلقى الجنود الأربعة، الذين أصيبوا بانفجار خلال هذا الهجوم، العلاج في منشأة طبية أميركية في العراق.

وأوضح بيان مقتضب صادر عن القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط "قُتل المستهدف حمزة الحمصي، وهو قيادي بارز في تنظيم داعش".

وأضاف البيان "الليلة الماضية، خلال غارة بمروحية... في شمال شرق سوريا، أسفر انفجار محدد الهدف عن إصابة أربعة جنود أميركيين" وكلب بوليسي.

تلاحق القوات الأميركية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن قياديي التنظيم المتشدد. وتشنّ، بين حين وآخر، غارات وعمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر التنظيم.

تنتشر القوات الأميركية، التي تقود التحالف الدولي ضد التنظيم المتطرف، في مناطق شمال سوريا وشمال شرقها.

ونجحت القوات الأميركية في تصفية أو اعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها زعيما التنظيم أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019 ثم أبو إبراهيم القرشي في فبراير الماضي في محافظة إدلب (شمال غرب) سوريا.

أخبار ذات صلة
مقتل 53 مدنياً في هجوم لـ«داعش» وسط سوريا
داعش يقتل عشرات الأشخاص بهجوم في سوريا
المصدر: وكالات
قيادي
داعش
غارة أميركية
آخر الأخبار
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
دنيا
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
اليوم 09:26
«هيان» تتألق في ثاني أيام «دولية» أبوظبي لجمال الخيل
الرياضي
«هيان» تتألق في ثاني أيام «دولية» أبوظبي لجمال الخيل
اليوم 15:40
الإمارات والهند تحتفيان بالذكري الأولي لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية
الاقتصادي
الإمارات والهند تحتفيان بالذكري الأولي لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية
اليوم 15:29
الإمارات تشارك في قمة الأعمال العالمية في نيودلهي
الاقتصادي
الإمارات تشارك في قمة الأعمال العالمية في نيودلهي
اليوم 15:27
الجنيه المصري يلامس أدنى مستوى في 5 أعوام ونصف مقابل الدولار
الاقتصادي
مصر : إجراءات خفض قيمة الجنيه تستهدف احتواء «التضخم»
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©