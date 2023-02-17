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مقتل قيادي كبير من داعش بغارة أميركية في سوريا
جنود أميركيون
17 فبراير 2023 20:53
أعلنت القيادة الأميركية الوسطى في الجيش الأميركي، اليوم الجمعة، مقتل قيادي كبير في تنظيم داعش الإرهابي خلال غارة أميركية في شمال شرق سوريا.
وأضاف الجيش الأميركي أن أربعة من جنوده أصيبوا في العملية التي جرت مساء أمس الخميس.
ويتلقى الجنود الأربعة، الذين أصيبوا بانفجار خلال هذا الهجوم، العلاج في منشأة طبية أميركية في العراق.
وأوضح بيان مقتضب صادر عن القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط "قُتل المستهدف حمزة الحمصي، وهو قيادي بارز في تنظيم داعش".
وأضاف البيان "الليلة الماضية، خلال غارة بمروحية... في شمال شرق سوريا، أسفر انفجار محدد الهدف عن إصابة أربعة جنود أميركيين" وكلب بوليسي.
تلاحق القوات الأميركية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن قياديي التنظيم المتشدد. وتشنّ، بين حين وآخر، غارات وعمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر التنظيم.
تنتشر القوات الأميركية، التي تقود التحالف الدولي ضد التنظيم المتطرف، في مناطق شمال سوريا وشمال شرقها.
ونجحت القوات الأميركية في تصفية أو اعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها زعيما التنظيم أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019 ثم أبو إبراهيم القرشي في فبراير الماضي في محافظة إدلب (شمال غرب) سوريا.
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المصدر: وكالات
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