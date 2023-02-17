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قتلى بهجوم على مركز شرطة في باكستان

أفراد من الشرطة الباكستانية أثناء الهجوم على المركز في كراتشي
17 فبراير 2023 20:43

أفاد مصدر طبي بسقوط ما لا يقل عن قتيلين وثلاثة مصابين خلال هجوم على مركز الشرطة في مدينة كراتشي جنوب باكستان، اليوم الجمعة.

وقال مرتضى وهاب المتحدث باسم شرطة إقليم السند إن مسلحين هاجموا المركز، مضيفا أنه لا يمكنه الإفصاح عن مزيد من التفاصيل في الوقت الراهن.

وأفادت وسائل إعلام بأن مسلحين هاجموا مركز الشرطة وسُمع إطلاق نار كثيف وبعض الانفجارات أمام مقر المركز الواقع بمحاذاة الشارع الرئيس بالمدينة.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أيضا بأن الهجوم نفذه ما بين ثمانية وعشرة مسلحين.

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية، لاحقا، المسؤولية عن الهجوم.

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المصدر: وكالات
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