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بوتين يدلي بتوقعاته بشأن الطلب العالمي على الغاز

عامل في منشأة روسية للغاز
17 فبراير 2023 18:46

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بتوقعاته بشأن الطلب العالمي على الغاز.

وأوضح بوتين، في خطاب عبر الفيديو بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس شركة "غازبروم" الروسية المملوكة للدولة، أن الطلب على الغاز سيرتفع، واصفا هذا الوقود بأنه أحد الموارد "الثمينة".

وتوقع أن يأتي نصف الطلب من منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأشار بوتين إلى أن شركة "غازبروم" العملاقة ستستمر في التطور رغم محاولات تقييدها.

وندد الرئيس الروسي بما سماه "المحاولات المباشرة" للدول الغربية التي تسعى إلى "عرقلة تطوير" الشركة الروسية التي تستهدفها عقوبات اقتصادية منذ عام.

وقال بوتين "رغم المحاولات المباشرة من الخارج لعرقلة تطويرها وكبحه، غازبروم تتقدّم نحو الأمام وتُطلق مشاريع جديدة".

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