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الأزمة الأوكرانية تهيمن على مؤتمر ميونيخ للأمن

المستشار الألماني شولتس يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن
17 فبراير 2023 18:29

اجتمع سياسيون ومسؤولون عسكريون ودبلوماسيون من جميع أنحاء العالم في مدينة ميونيخ الألمانية، اليوم الجمعة، لاستعراض المشهد الأمني في نقاشات سيطرت عليها الأزمة الحالية في أوكرانيا.

ويناقش المشاركون التداعيات العالمية للأزمة على جوانب تتراوح من إمدادات الطاقة إلى أسعار المواد الغذائية.

من بين كبار المسؤولين الذين سيحضرون المؤتمر، المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وسيستمر المؤتمر حتى يوم الأحد.

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنّ دعم ألمانيا لأوكرانيا مالياً وإنسانياً وعسكرياً صُمِّم "ليستمر طويلاً".

وأضاف، في كلمة ألقاها في المؤتمر، أن ألمانيا وحلفاءها سيدعمون أوكرانيا "طالما اقتضى الأمر". ودعا شولتس الدول القادرة على إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا إلى أن "تفعل ذلك الآن". وأكد أن الدعم العسكري لأوكرانيا يجب أن يستمر.

  • زيلينسكي يلقي كلمة عن بعد أمام مؤتمر ميونيخ للأمن
    زيلينسكي يلقي كلمة عن بعد أمام مؤتمر ميونيخ للأمن

وخلال حديث عبر رابط فيديو من أوكرانيا إلى المؤتمر، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء إلى "تسريع" جهود دعم أوكرانيا.

وقال زيلينسكي "نحتاج إلى السرعة. سرعة في إبرام اتفاقاتنا، سرعة في الإمدادات، سرعة في القرارات. لا بديل عن السرعة لأن عليها تعتمد الحياة".

وذكر الرئيس الأوكراني أنه لا يرجح احتمال انضمام بيلاروسيا إلى جانب روسيا في الأزمة الحالية.

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المصدر: وكالات
مؤتمر ميونيخ للأمن
الأزمة الأوكرانية
فولوديمير زيلينسكي
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