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تضرر أكثر من 84 ألف مبنى في تركيا بسبب الزلزال

تضرر أكثر من 84 ألف مبنى في تركيا بسبب الزلزال
17 فبراير 2023 16:47

انهار ما يربو على 84 ألف مبنى في تركيا، أو تضررت بشدة، إثر الزلزالين المدمرين وآلاف التوابع، حسبما ذكر وزير التخطيط العمراني التركي مراد كوروم اليوم الجمعة. وقال كوروم للصحفيين إن أكثر من 7000 فرد فحصوا ما يزيد على 684 ألف مبنى في 11 محافظة، من بينها إجمالي 84726 تبين أنها دمرت أو تضررت بشدة.

وأوضح كوروم أن المباني المتضررة يتعين أن يتم هدمها على وجه السرعة، فيما حث السكان على الابتعاد عنها. وقال الوزير إن الحكومة ستبدأ جهود إصلاح كبيرة في عدة مدن تضررت بشدة في مارس وتعهد بأنه سيتم اختيار مشروعات سكنية جديدة بأقصى عناية وبعد دراسات دقيقة.

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وكان الزلزال الأول، الذي تبلغ قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، ضرب تركيا وسوريا في الساعات الأولى من السادس من فبراير الجاري، وبعد ذلك وقعت هزة قوية أخرى بعد منتصف اليوم، كما وقعت أكثر من 4700 هزة ارتدادية، وفقا لما قالته هيئة إدارة الكوارث.

المصدر: د ب أ
زلزال
زلزال تركيا
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