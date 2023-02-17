رغم الإضراب في عدة مطارات.. ألمانيا تطلق جسراً جوياً لإغاثة تركيا

رغم تنظيم إضرابات تحذيرية واسعة النطاق في عدة مطارات ألمانية، بدأت ألمانيا اليوم الجمعة إطلاق جسر جوي جديد إلى المناطق المنكوبة جراء الزلزال في تركيا.

وقبل الساعة التاسعة صباحا بقليل، أقلعت طائرة تابعة لشركة "لوفتهانزا كارجو" من طراز "بوينج 777" من مطار فرانكفورت محملة بإمدادات إغاثة متجهة إلى أنطاليا.

ومن المقرر أن تتبعها طائرة أخرى في وقت لاحق اليوم، حسبما أعلنت مبادرة "نساعد معا". وعبر اتفاقات خاصة، أتاحت نقابة "فيردي" التي دعت إلى الإضرابات إمكانية إقلاع طائرات الإغاثة رغم الإضراب.

واعتبارا من الاثنين المقبل، تسير شركة "صن إكسبريس" الألمانية-التركية إلى أنطاليا كل يومي اثنين وثلاثاء رحلة على متن طائرة ركاب تم تحويلها فقط لنقل البضائع. كما من المخطط تحميل إمدادات إغاثة كحمولات إضافية على متن رحلات الركاب المنتظمة.

بالإضافة إلى العديد من الشركات اللوجستية، تشارك خدمة الطرود "دبي بي دي" أيضا في الحملة التي تم تنسيقها مع وكالة الحماية المدنية التركية "أفاد". واعتبارا من يوم الاثنين المقبل، سيُجرى تسليم حزم مساعدات لضحايا الزلزال مجانا في حوالي 7500 مكتب طرود بألمانيا. ويجب ألا يزيد وزن الطرد عن 20 كجم، ومن المفترض أن يحتوي على ملابس شتوية وأكياس نوم وبطانيات وقفازات وحفاضات وأطعمة مجففة وصناديق للنظافة.