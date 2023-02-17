منطاد مجهول يتسبب في تحويل مسار الطائرات في الصين

دفع منطاد مجهول المصدر، تم رصده يحلق في سماء مدينة بشمال الصين، المطار المحلي إلى تحويل مسار رحلات الطيران أمس الخميس، مما يؤكد القلق المتنامي في الولايات المتحدة والصين بشأن الأجسام المجهولة في المجال الجوي للبلدين، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

واضطرت مدينة شيجياشوانج، عاصمة إقليم خبي، إلى تحويل مسار عدة رحلات طيران كانت متجهة إلى مطار شينجدينج الدولي قرب الظهيرة، حسبما ذكرت بواية "ريد ستار نيوز" الإعلامية المحلية.

ونقل عن الشرطة المشغلة للمطار القول إن هذه الخطوة كانت بسبب "انشغال" المجال الجوي بين الساعة 1100 صباحا و 1300 مساء بالتوقيت المحلي. وذكرت البوابة الإعلامية أنها علمت لاحقا من وكالة الطيران المدني لشمالي الصين أن الاضطراب كان سببه منطاد، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل بشأن الجسم. ولم يرد متحدث باسم المطار وإدارة الطيران المدني الصينية على الفور على طلب من وكالة بلومبرج للتعليق على الأمر.