السبت 18 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

عائلة سورية نجت من الزلزال في تركيا قضت في حريق

عائلة سورية نجت من الزلزال في تركيا قضت في حريق
17 فبراير 2023 14:48

توفي أفراد عائلة سورية مؤلفة من سبعة أشخاص بينهم خمسة أطفال الجمعة في حريق اندلع في منزل لجأوا إليه بوسط تركيا بعدما نجوا من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، بحسب وسائل إعلام تركية.
وأكدت وكالة أنباء "دي اتش آي" أن العائلة فرت من منطقة نورداي المتضررة إلى حد كبير في محافظة غازي عنتاب (جنوب شرق) لتقيم مع أقاربها في ضواحي قونية.
واندلع الحريق حوالي الساعة 3,00 بسبب موقد لتدفئة المنزل الصغير حيث تنام الأسرة.
وأظهرت لقطات نشرتها وكالة الأنباء، المنزل الذي أتت عليه النيران إلى حد كبير، وسط منطقة مغطاة بالثلوج.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن الأشخاص السبعة الذين لقوا حتفهم هم زوجان وأطفالهما الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و4 سنوات.
وأصيب خمسة أشخاص آخرين من العائلة نفسها في الحريق.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بقوة 7,8 درجات في السادس من فبراير الحالي 41 ألف قتيل، بحسب آخر حصيلة رسمية.

أخبار ذات صلة
هيئة النقل بعجمان تنقل سكان "برج لؤلؤة" الذي شب فيه حريق أمس إلى مقر إقامة مؤقت
انتشال طفل واثنين آخرين بعد مرور 296 ساعة على زلزال تركيا
المصدر: آ ف ب
تركيا
حريق
زلزال
آخر الأخبار
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
دنيا
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
اليوم 09:26
دي ماريا يستنكر الوضع «المعكوس» لميسي
الرياضي
دي ماريا يستنكر الوضع «المعكوس» لميسي
اليوم 15:58
جثمان أتسو إلى غانا
الرياضي
جثمان أتسو إلى غانا
اليوم 15:53
«إرثي».. حضور دولي يعزِّز حوار الحضارات
دنيا
«إرثي».. حضور دولي يعزِّز حوار الحضارات
اليوم 15:51
80 متسابقاً في «استعراض كايت سيرف»
80 متسابقاً في «استعراض كايت سيرف»
اليوم 15:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©