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فريق إغاثة كوري جنوبي جديد يصل إلى تركيا

فريق إغاثة كوري جنوبي جديد يصل إلى تركيا
17 فبراير 2023 13:49

 قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن فريقاً جديداً من عمال الإغاثة الكوريين الجنوبيين وصل إلى تركيا، اليوم الجمعة، لمساعدة البلاد التي تعاني من آثار الزلزال المدمر.

ووصلت طائرة نقل عسكرية تقل فريق الإغاثة الكوري الجنوبي الثاني، إلى مطار أضنة بتركيا، في تمام الساعة السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي)، ويتكون الفريق من 21 عضوا من العاملين في المجال الطبي والدبلوماسيين والعاملين في وكالات الإغاثة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

كما قررت سول إرسال حزمة مساعدات إضافية تتكون من 1030 خيمة 3260 بطانية 2200 كيس نوم - وهي عناصر تم اختيارها بناء على طلب الحكومة التركية.

وتخطط كوريا الجنوبية لتسليم هذه المواد إلى تركيا، باستخدام طائرة تجارية وطائرتين عسكريتين، إحداهما كانت تقل فريق الإغاثة الثاني هناك. وفي غضون ذلك، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونج سوب، خلال جلسة برلمانية إن إرسال أفراد عسكريين إلى تركيا للمساعدة هو من بين الخيارات المختلفة قيد الدراسة أيضا.

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وقال: "في الأساس، أجرت وزارة الخارجية في الغالب مشاورات مع الحكومة التركية، نجري الاستعدادات لضمان قدرتنا على تسليم الأشياء في الوقت المناسب عندما تحتاجها الحكومة التركية".

وفي الأسبوع الماضي، أرسلت كوريا الجنوبية فريق الإغاثة المؤلف من 118 عضوا، معظمهم لعمليات البحث والإنقاذ، إلى مدينة أنطاكيا، بعد أن قدمت 5 ملايين دولار كمساعدات إنسانية طارئة.

ومن المقرر أن يعود الفريق إلى الوطن في نهاية هذا الأسبوع. وبحسب أخر إحصائيات أفاد الصادرة أمس الخميس ، لقى 36 ألفا و187 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 100 ألف آخرين ،وتضرر أكثر من 50 ألف مبنى جراء الزلزال . 

المصدر: د ب أ
تركيا
كوريا الجنوبية
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