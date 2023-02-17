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إنقاذ صبي ورجلَين في تركيا.. بعد 11 يوماً من الزلزال

عناصر إنقاذ خلال انتشال الضحايا من تحت أنقاض مبنى منهار في أنطاكيا
17 فبراير 2023 13:43

انقذت فرق الإغاثة التركية مراهقاً يبلغ 14 عاماً ورجلَين على قيد الحياة بعد نحو 11 يوماً من الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا بقوة 7.8 درجات حسبما أعلن وزير الصحة الجمعة، فيما تتلاشى جهود الإنقاذ.

أُنقذ عثمان (14 عاماً) بعد 260 ساعة من الزلزال، على ما قال وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر.

ونشر صورة مراهق عيناه مفتوحتان وممددا على نقالة، مشيرًا إلى أن عُثمان نُقل إلى مستشفى في أنطاكيا بمحافظة هاتاي المدمّرة جرّاء الزلزال.

وأفادت وكالة الأناضول للأنباء أن عناصر الإنقاذ عثروا على عثمان بعد سماع أصوات تحت الأنقاض.

بعد ساعة، أنقذ مسعفون في موقع آخر رجلَين يبلغان 26 و33 عامًا في أنطاكيا، بحسب قوجة الذي نشر أيضًا صور للرجلَين خلال تلقيهما علاجًا من عاملين صحيين.

وقالت وكالة أنباء "ديميرورين" إن الرجلَين هما محمد علي صقر أوغلو (26 عامًا) ومصطفى أفجي (33 عامًا)، لافتة إلى أنهما انتُشلا من أنقاض المبنى نفسه.

وظهر أفجي في فيديو نشره قوجة، قال فيه لأحد أقاربه خلال اتصال هاتفي "أنا بخير، ليست هناك أي مشاكل".
وأجهش قريبه بالبكاء عبر الهاتف، ثمّ سأله أفجي "كيف حال والدتي والآخرين؟"، فصرخ الرجل الآخر "جميعهم بخير وينتظرونك". حينها، ارتسمت ابتسامة على وجه أفجي.

وخلّف الزلزال أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا وسوريا وعشرات آلاف الجرحى وشرّد ملايين وسط برد قارس.
وضرب الزلزال 11 محافظة في تركيا. وقال مسؤولون أتراك إن جهود الإنقاذ في ثلاث محافظات هي أضنة وكيليس وشانلي أورفا قد استكملت.

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